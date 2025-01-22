Фінляндія відправляє військові кораблі до Балтики для участі у місії НАТО

Військово-морські сили Фінляндії посилюють свою присутність і спостереження в Балтійському морі.

Про це повідомили у ВМС країни, пише "Європейська правда".

Посилення спостереження є частиною операції НАТО "Балтійський вартовий", про яку було оголошено на зустрічі лідерів країн Балтійського моря – членів НАТО в Гельсінкі минулого тижня.

Ця місія спрямована на забезпечення безпеки підводної інфраструктури в Балтійському морі.

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За повідомленням ВМС Фінляндії, кілька кораблів візьмуть участь в операції протягом найближчих тижнів і місяців. Крім того, на період січня-лютого ВМС розгорнуть ракетний катер класу Hamina у складі компонента флоту НАТО.

Фото: Patria Group

Військові зазначили, що операція "Балтійський вартовий" також означає для Фінляндії збільшення кількості навчань з союзниками по НАТО.

Також, як писали, Нідерланди спрямують три військові кораблі для участі в місії НАТО "Балтійський вартовий".

Зазначимо, ця операція НАТО була розпочата у відповідь на виявлення 25 грудня 2024 року пошкоджень підводних кабелів між Естонією і Фінляндією з метою запобігання можливим спробам пошкодження підводної інфраструктури і зміцнення регіональної безпеки. Операція НАТО триватиме 90 днів.

Керівник Центру НАТО з питань безпеки критичної морської підводної інфраструктури Нільс Маркуссен 16 січня назвав "неможливим завданням" захист мережі підводних кабелів і трубопроводів від диверсій на Балтиці.