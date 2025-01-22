Финляндия отправляет военные корабли в Балтику для участия в миссии НАТО

Военно-морские силы Финляндии усиливают свое присутствие и наблюдение в Балтийском море.

Об этом сообщили в ВМС страны, пишет "Европейская правда".

Усиление наблюдения является частью операции НАТО "Балтийский часовой", о которой было объявлено на встрече лидеров стран Балтийского моря– членов НАТО в Хельсинки на прошлой неделе.

Эта миссия направлена на обеспечение безопасности подводной инфраструктуры в Балтийском море.

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По сообщению ВМС Финляндии, несколько кораблей примут участие в операции в течение ближайших недель и месяцев. Кроме того, на период января-февраля ВМС развернут ракетный катер класса Hamina в составе компонента флота НАТО.

Фото: Patria Group

Военные отметили, что операция "Балтийский часовой" также означает для Финляндии увеличение количества учений с союзниками по НАТО.

Также, как писали, Нидерланды направят три военных корабля для участия в миссии НАТО "Балтийский часовой".

Отметим, эта операция НАТО была начата в ответ на обнаружение 25 декабря 2024 года повреждений подводных кабелей между Эстонией и Финляндией с целью предотвращения возможных попыток повреждения подводной инфраструктуры и укрепления региональной безопасности. Операция НАТО продлится 90 дней.

Руководитель Центра НАТО по вопросам безопасности критической морской подводной инфраструктуры Нильс Маркуссен 16 января назвал "невозможной задачей" защиту сети подводных кабелей и трубопроводов от диверсий на Балтике.