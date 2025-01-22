Шольц про Трампа: "Нам потрібні стабільні відносини зі США"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц очікує на стабільні відносини із США після обрання президентом Дональда Трампа.

Про це він сказав у інтерв'ю Rheinische Post, пише "Європейська правда".

Журналісти запитали у Шольца, які його очікування від Трампа на посаді глави США.

На це канцлер Німеччини заявив, що трансатлантичні відносини є надзвичайно важливими для Німеччини та Європи.

Реклама:

"Ми не повинні забувати, наскільки важливими були США для розвитку демократії в Західній Німеччині. А НАТО є гарантом нашої безпеки. Саме тому нам потрібні стабільні відносини зі США", – наголосив він.

Шольц зазначив, що після обрання Трампа вони двічі спілкувалися телефоном.

"Це були дуже дружні та хороші розмови. Наші радники також зустрічалися кілька разів. Тож ми не починаємо з нуля з новою адміністрацією", – зазначив він.

На уточнювальне запитання щодо того, чи зробить Трамп "підривну діяльність" інструментом політики, Шольц відповів: "Не зовсім".

"І як Європейський Союз, ми також можемо спиратися на власні сили. Як спільнота з понад 400 млн європейців, ми маємо економічну вагу", – сказав він.

Шольц заявив, що Європа відстоює правила, про які давно домовилися на міжнародному рівні.

"Одне з цих правил полягає в тому, що кордони не повинні перекроюватися силою. У відповідь на нещодавні заяви з боку США я чітко дав зрозуміти, що це стосується всіх", – додав він.

Нагадаємо, Дональд Трамп 20 січня склав присягу і став 47-м президентом США. У своїй інавгураційній промові Трамп пообіцяв стати миротворцем та об’єднувачем.

Непублічно посол Німеччини у США попереджав офіційний Берлін, що адміністрація Трампа має плани позбавити американські правоохоронні органи, а також ЗМІ їхньої незалежності та сконцентрувати максимальну владу в руках президента.

21 січня Шольц закликає до прагматичної співпраці з адміністрацією Трампа на тлі задекларованого ним гасла "Америка передусім".