Шольц о Трампе: "Нам нужны стабильные отношения с США"

Канцлер Германии Олаф Шольц ожидает стабильных отношений с США после переизбрания президентом Дональда Трампа.

Об этом он сказал в интервью Rheinische Post, пишет "Европейская правда".

Журналисты спросили у Шольца, каковы его ожидания от Трампа на посту президента США.

На это канцлер Германии заявил, что трансатлантические отношения чрезвычайно важны для Германии и Европы.

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"Мы не должны забывать, насколько важны были США для развития демократии в Западной Германии. А НАТО – гарант нашей безопасности. Именно поэтому нам нужны стабильные отношения с США", – подчеркнул он.

Шольц отметил, что после избрания Трампа они дважды общались по телефону.

"Это были очень дружеские и хорошие разговоры. Наши советники также встречались несколько раз. Поэтому мы не начинаем с нуля с новой администрацией", – отметил он.

На уточняющий вопрос, сделает ли Трамп "подрывную деятельность" инструментом политики, Шольц ответил: "Не совсем".

"И как Европейский Союз, мы также можем опираться на собственные силы. Как сообщество из более 400 млн европейцев, мы имеем экономический вес", – сказал он.

Шольц заявил, что Европа отстаивает правила, о которых давно договорились на международном уровне.

"Одно из этих правил заключается в том, что границы не должны перекраиваться силой. В ответ на недавние заявления со стороны США я четко дал понять, что это касается всех", – добавил он.

Напомним, Дональд Трамп 20 января принял присягу и стал 47-м президентом США. В своей инаугурационной речи Трамп пообещал стать миротворцем и объединителем.

Непублично посол Германии в США предупреждал официальный Берлин, что у администрации Трампа есть планы лишить американские правоохранительные органы, а также СМИ их независимости и сконцентрировать максимальную власть в руках президента.

21 января Шольц призывает к прагматичному сотрудничеству с администрацией Трампа на фоне задекларированного им лозунга "Америка прежде всего".