Президентка Європейського центробанку: Європа має бути готова до підвищення мит США

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що Європа повинна "бути готовою" і передбачити потенційні торговельні тарифи новообраного президента США Дональда Трампа.

Про це вона сказала в інтерв’ю CNBC, пише "Європейська правда".

Як заявила Лагард, той факт, що Трамп не запровадив всеохоплюючі тарифи в перший день свого президентства, був "дуже розумним підходом, тому що всеохоплюючі тарифи не обов'язково дають вам ті результати, яких ви очікуєте".

Таким чином, вона сказала, що очікує, що тарифи Трампа будуть "більш вибірковими, цілеспрямованими".

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"Що нам потрібно зробити тут, в Європі, так це бути готовими і передбачити, що станеться, щоб відреагувати", – заявила вона.

Ще восени Європейський Союз підготував список американських товарів, які може обкласти митами у відповідь на втілення Трампом погрози запровадити тарифи

На початку січня Трамп заявив, що створить Службу зовнішніх доходів для збору надходжень від масштабних тарифів, які він пообіцяв запровадити.

Також після інавгурації він пообіцяв вдарити по Європейському Союзу тарифами, адже, на його переконання, ЄС "дуже, дуже погано поводиться" з США.

Водночас інформували, що Європейська комісія з літа готувалася до повернення у Білий дім Трампа, який пригрозив накласти нові мита на ЄС.

Відтак відомо, що Єврокомісія застосовує подвійний підхід – "батога і пряника". "Батогом" є власні тарифи ЄС у відповідь, а "пряником" – пропозиції купувати більше американських товарів.