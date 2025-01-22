Президент Европейского центробанка: Европа должна быть готова к повышению пошлин США

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что Европа должна "быть готовой" и предусмотреть потенциальные торговые тарифы новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Об этом она сказала в интервью CNBC, пишет "Европейская правда".

Как заявила Лагард, тот факт, что Трамп не ввел всеобъемлющие тарифы в первый день своего президентства, был "очень разумным подходом, потому что всеобъемлющие тарифы не обязательно дают вам те результаты, которых вы ожидаете".

Таким образом, она сказала, что ожидает, что тарифы Трампа будут "более избирательными, целенаправленными".

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"Что нам нужно сделать здесь, в Европе, так это быть готовыми и предвидеть, что произойдет, чтобы отреагировать", – заявила она.

Еще осенью Европейский Союз подготовил список американских товаров, которые может обложить пошлинами в ответ на воплощение Трампом угрозы ввести тарифы

В начале января Трамп заявил, что создаст Службу внешних доходов для сбора поступлений от масштабных тарифов, которые он пообещал ввести.

Также после инаугурации он пообещал ударить по Европейскому Союзу тарифами, ведь, по его убеждению, ЕС "очень, очень плохо обращается " с США.

В то же время информировали, что Европейская комиссия с лета готовилась к возвращению в Белый дом Трампа, который пригрозил наложить новые пошлины на ЕС.

Поэтому известно, что Еврокомиссия применяет двойной подход – "кнута и пряника". "Кнутом" являются собственные тарифы ЕС в ответ, а „пряником" – предложения покупать больше американских товаров.