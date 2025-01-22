У столиці Боснії оголосили попередження через забруднення повітря

Влада Сараєвського кантону Боснії і Герцеговини, в якому розташована столиця країни, оголосила стан підвищеної готовності через високий рівень забруднення повітря.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Сараєво напередодні очолило перелік найбільш забруднених міст світу за версією Індексу якості повітря (Air Quality Index). Показник столиці БіГ там перевищив 500, тоді як 300 і більше вважається "небезпечним".

Фото: BIRN

"У зв'язку з поточною якістю повітря всім групам населення рекомендується обмежити перебування на відкритому повітрі і фізичну активність", – заявила влада Сараєвського кантону.

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Попередження означає, що всі суб'єкти господарювання в кантоні повинні вжити заходів, спрямованих на захист здоров'я населення і скорочення викидів забруднюючих речовин.

Серед іншого, у деяких районах Сараєва тимчасово обмежують рух старих автомобілів, які не мають фільтрів викидів, а промислове виробництво зі шкідливими відходами призупиняють чи зводять до мінімуму.

За оцінками правозахисної організації Human Rights Watch, щороку в Боснії і Герцеговині через забруднення повітря передчасно помирають 3300 людей.

Раніше повідомляли, що у 2021 році через забруднення повітря у ЄС померли пів мільйона людей – близько половини смертей можна було б уникнути, скоротивши забруднення до рекомендованих лікарями меж.

У грудні 2022 року Суд ЄС постановив, що люди, які зазнали шкоди здоров'ю, пов'язаної із забрудненням повітря, не можуть через суд вимагати у своєї країни відшкодування збитків, але вони можуть вимагати, аби держава "вжила необхідних заходів".