В столице Боснии объявили предупреждение из-за загрязнения воздуха

Власти Сараевского кантона Боснии и Герцеговины, в котором расположена столица страны, объявили состояние повышенной готовности из-за высокого уровня загрязнения воздуха.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Сараево накануне возглавило перечень самых загрязненных городов мира по версии Индекса качества воздуха (Air Quality Index). Показатель столицы БиГ там превысил 500, тогда как 300 и более считается "опасным".

Фото: BIRN

"В связи с текущим качеством воздуха всем группам населения рекомендуется ограничить пребывание на открытом воздухе и физическую активность", – заявили власти Сараевского кантона.

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Предупреждение означает, что все субъекты хозяйствования в кантоне должны принять меры, направленные на защиту здоровья населения и сокращение выбросов загрязняющих веществ.

Среди прочего, в некоторых районах Сараева временно ограничивают движение старых автомобилей, которые не имеют фильтров выбросов, а промышленное производство с вредными отходами приостанавливают или сводят к минимуму.

По оценкам правозащитной организации Human Rights Watch, ежегодно в Боснии и Герцеговине из-за загрязнения воздуха преждевременно умирают 3300 человек.

Ранее сообщалось, что в 2021 году из-за загрязнения воздуха в ЕС умерли полмиллиона человек – около половины смертей можно было бы избежать, сократив загрязнение до рекомендованных врачами пределов.

В декабре 2022 года Суд ЕС постановил, что люди, которые понесли ущерб здоровью, связанный с загрязнением воздуха, не могут через суд требовать у своей страны возмещения убытков, но они могут требовать, чтобы государство "приняло необходимые меры".