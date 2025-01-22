В ЄС призначили главу зовнішньополітичної служби після скандального звільнення попередника

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки, віце-президент Європейської Комісії Кая Каллас призначила на посаду генерального секретаря Європейської служби зовнішніх справ (ЄСЗС) Белен Мартінес Карбонелл.

Про це "Європейську правду" повідомили в прес-службі Європейської служби зовнішніх справ.

"Пані Белен Мартінес Карбонелл (призначена) на посаду Генерального секретаря Європейської служби зовнішніх справ. Пані Мартінес Карбонелл має значний досвід роботи в дипломатії ЄС, працюючи як в ЄСЗС, так і в Європейській Комісії", – йдеться у повідомленні.

Наразі Мартінес Карбонелл обіймає посаду директора-розпорядника з питань глобального порядку денного та багатосторонніх відносин в ЄСЗС.

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Вона приступить до виконання своїх обов'язків 1 лютого 2025 року.

На посаду заступника генерального секретаря з політичних питань призначено Улофа Скуга.

Скуг нині є спеціальним представником ЄС з прав людини, а раніше обіймав різні посади в шведській національній дипломатичній системі та ЄСЗС, в тому числі був Головою делегації ЄС в ООН в Нью-Йорку.

Улоф Скуг приступить до виконання своїх обов'язків 1 березня 2025 року.

Раніше повідомлялося, що рішення Каї Каллас звільнити генерального секретаря Європейської служби зовнішніх справ (ЄСЗС) Стефана Санніно обурило уряди деяких держав і європосадовців.