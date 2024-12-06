У ЄС обурились гучним кадровим рішенням топдипломатки Каллас

Рішення топдипломатки ЄС Каї Каллас звільнити генерального секретаря Європейської служби зовнішніх справ (ЄСЗС) Стефана Санніно обурило уряди деяких держав-членів і європосадовців.

Про це стало відомо виданню Politico, пише "Європейська правда".

Каллас вирішила звільнити Санніно з посади генсека зовнішньополітичного органу ЄС, після чого той перейде на неназвану керівну посаду в Європейську комісію.

Це рішення, яке Каллас ухвалила менш ніж за тиждень після початку роботи в Єврокомісії, викликало обурення деяких урядів та посадовців ЄС, кажуть співрозмовники Politico.

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Вони вказують, що Санніно як багаторічний очільник ЄСЗС був добре відомий у Євросоюзі.

"Кілька країн-членів були дуже роздратовані цим рішенням. Ви ж не дозволяєте капітану зійти з корабля, коли новий екіпаж повинен орієнтуватися в штормових водах", – пояснив неназваний дипломат ЄС.

За інформацією Politico, очолити Європейську службу зовнішніх справ може французький дипломат Філіп Легліз-Коста або генеральна секретарка Європейської комісії Ільзе Юхансоне, представниця Латвії.

Юхансоне є близькою союзницею президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, й у разі її призначення на чолі зовнішньої політики ЄС будуть представниці двох держав Балтії.

Зазначимо, що Каллас, яка стала високою представницею ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки 1 грудня, вже встигли розкритикувати за нібито наміри скоротити дипломатичний персонал Євросоюзу.

Сама Каллас цього поки не підтверджувала, та вже раніше стало відомо, що Європейська служба зовнішніх справ – яка координує роботу понад 140 дипломатичних представництв – перевиконала свій бюджет на 2024 рік.