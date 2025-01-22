В ЕС назначили главу внешнеполитической службы после скандального увольнения предшественника

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской Комиссии Кая Каллас назначила на должность генерального секретаря Европейской службы внешних дел (ЕСВД) Белен Мартинес Карбонелл.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Европейской службы внешних дел.

"Госпожа Белен Мартинес Карбонелл (назначена) на должность Генерального секретаря Европейской службы внешних дел. Госпожа Мартинес Карбонелл имеет значительный опыт работы в дипломатии ЕС, работая как в ЕСВД, так и в Европейской Комиссии", – говорится в сообщении.

Сейчас Мартинес Карбонелл занимает должность директора-распорядителя по вопросам глобальной повестки дня и многосторонних отношений в ЕСВД.

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Она приступит к исполнению своих обязанностей 1 февраля 2025 года.

На должность заместителя генерального секретаря по политическим вопросам назначен Улоф Скуг.

Скуг ныне является специальным представителем ЕС по правам человека, а ранее занимал различные должности в шведской национальной дипломатической системе и ЕСВД, в том числе был Главой делегации ЕС в ООН в Нью-Йорке.

Улоф Скуг приступит к исполнению своих обязанностей 1 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что решение Каи Каллас уволить генерального секретаря Европейской службы внешних дел (ЕСВД) Стефана Саннино возмутило правительства некоторых государств и еврочиновников.