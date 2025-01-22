В ЕС назначили главу внешнеполитической службы после скандального увольнения предшественника
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской Комиссии Кая Каллас назначила на должность генерального секретаря Европейской службы внешних дел (ЕСВД) Белен Мартинес Карбонелл.
Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Европейской службы внешних дел.
"Госпожа Белен Мартинес Карбонелл (назначена) на должность Генерального секретаря Европейской службы внешних дел. Госпожа Мартинес Карбонелл имеет значительный опыт работы в дипломатии ЕС, работая как в ЕСВД, так и в Европейской Комиссии", – говорится в сообщении.
Сейчас Мартинес Карбонелл занимает должность директора-распорядителя по вопросам глобальной повестки дня и многосторонних отношений в ЕСВД.
Она приступит к исполнению своих обязанностей 1 февраля 2025 года.
На должность заместителя генерального секретаря по политическим вопросам назначен Улоф Скуг.
Скуг ныне является специальным представителем ЕС по правам человека, а ранее занимал различные должности в шведской национальной дипломатической системе и ЕСВД, в том числе был Главой делегации ЕС в ООН в Нью-Йорке.
Улоф Скуг приступит к исполнению своих обязанностей 1 марта 2025 года.
Ранее сообщалось, что решение Каи Каллас уволить генерального секретаря Европейской службы внешних дел (ЕСВД) Стефана Саннино возмутило правительства некоторых государств и еврочиновников.