Зеленський про можливість скорочення допомоги від США: поки все йде, як іде

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі змін у надходженні допомоги від США до України немає.

Про це, як пише "Європейська правда", він розповів під час відвідування виставки в Українському домі в середу в Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму, його цитує "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання, чи очікується скорочення допомоги від США, Зеленський відповів: "Поки що все йде, як іде".

Він також розповів про підготовку зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Зеленський сказав, що зустрічі між двома президентами передуватимуть декілька зустрічей їхніх команд.

Реклама:

"Команди працюватимуть над зустрічами, буде декілька зустрічей, різних, командних зустрічей насамперед. А потім працюватимемо вже над майбутньою зустріччю з президентом", – сказав глава держави журналістам.

Між тим, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що Дональд Трамп не скасує всю допомогу Україні після вступу на посаду.

Попередні очільники Пентагону та Держдератаменту США Ллойд Остін і Ентоні Блінкен разом пояснили небезпеку скорочення військової допомоги Україні та передчасного припинення вогню.

А адміністрація президента США Джо Байдена розсекретила нові дані щодо своєї допомоги Україні.