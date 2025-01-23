Генсек НАТО заявив про необхідність посилення підтримки України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив на необхідності посилення підтримки України, акцентувавши, що життєво важливо, щоб Росія не перемогла.

Про це він заявив під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Рютте наголосив – життєво важливо, аби Росія не перемогла, оскільки це може призвести до того, що очільник Кремля Владімір Путін "дасть п'ять" лідерам Північної Кореї та Китаю.

"Ми дійсно повинні посилити, а не зменшити нашу підтримку України", – заявив він.

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Генеральний секретар НАТО також сказав, що "лінія фронту рухається в неправильному напрямку".

22 січня Рютте провів телефонну розмову з новопризначеним держсекретарем США Марко Рубіо. Тоді він висловив очікування на співпрацю щодо України.

Того ж дня президент США Дональд Трамп закликав Росію "укласти угоду" для завершення війни в Україні, пообіцявши в протилежному випадку посилення санкцій і тарифів проти Москви.