Генсек НАТО заявил о необходимости усиления поддержки Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил необходимость усиления поддержки Украины, акцентировав, что жизненно важно, чтобы Россия не победила.

Об этом он заявил во время Всемирного экономического форума в Давосе, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Рютте отметил: жизненно важно, чтобы Россия не победила, поскольку это может привести к тому, что глава Кремля Владимир Путин "даст пять" лидерам Северной Кореи и Китая.

"Мы действительно должны усилить, а не уменьшить нашу поддержку Украины", – заявил он.

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Генеральный секретарь НАТО также сказал, что "линия фронта движется в неправильном направлении".

22 января Рютте провел телефонный разговор с новоназначенным госсекретарем США Марко Рубио. Тогда он выразил ожидания на сотрудничество по Украине.

В тот же день президент США Дональд Трамп призвал Россию "заключить соглашение" для завершения войны в Украине, пообещав в противном случае усиление санкций и тарифов против Москвы.