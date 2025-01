У Римі фанатів іспанського футбольного клубу атакували перед матчем: є поранені

Троє фанатів іспанського футбольного клубу "Реал Сосьєдад" отримали ножові поранення в центрі Риму під час сутичок з уболівальниками італійського футбольного клубу "Лаціо" напередодні матчу Ліги Європи 23 січня між цими командами.

Про це повідомила поліція, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Як розповіли правоохоронці, близько 70 іспанських уболівальників зазнали нападу з боку близько 80 фанатів "Лаціо" поблизу Колізею у Римі, близько 23:00 в середу, 22 січня.

Зазначається, що нападники використовували тупі предмети, ножі, молоток, палиці і кийки, гайкові ключі і ланцюг.

22.01.2025, SS Lazio🇮🇹 before streetfight against Real Sociedad🇪🇸 ~70 RSF Firm (Real Sociedad) travelled to Rome. They were in a pub of the city centre when ~80 Lazio attacked them. Several Real Sociedad got stabbed, 3 of them are in the hospital in critical condition, all videos… pic.twitter.com/ZGpaUXUCah