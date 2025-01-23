У Римі фанатів іспанського футбольного клубу атакували перед матчем: є поранені

Троє фанатів іспанського футбольного клубу "Реал Сосьєдад" отримали ножові поранення в центрі Риму під час сутичок з уболівальниками італійського футбольного клубу "Лаціо" напередодні матчу Ліги Європи 23 січня між цими командами.

Про це повідомила поліція, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Як розповіли правоохоронці, близько 70 іспанських уболівальників зазнали нападу з боку близько 80 фанатів "Лаціо" поблизу Колізею у Римі, близько 23:00 в середу, 22 січня.

⚔️Batalla Campal en Roma entre aficionados de la Lazio y Real Sociedad



😵‍💫Mínimo 9 apuñalados

pic.twitter.com/AJJV8vQmvG Реклама: January 23, 2025

Зазначається, що нападники використовували тупі предмети, ножі, молоток, палиці і кийки, гайкові ключі і ланцюг.

22.01.2025, SS Lazio🇮🇹 before streetfight against Real Sociedad🇪🇸 ~70 RSF Firm (Real Sociedad) travelled to Rome. They were in a pub of the city centre when ~80 Lazio attacked them. Several Real Sociedad got stabbed, 3 of them are in the hospital in critical condition, all videos… pic.twitter.com/ZGpaUXUCah – Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) January 23, 2025

За словами речника поліції, нападники втекли, коли прибули правоохоронці.

Нагадаємо, ввечері і вночі 7 листопада в Амстердамі сталися заворушення на тлі матчу за участі ізраїльської футбольної команди.

Попри значну присутність поліції і заборону пропалестинської акції безпосередньо біля арени, після матчу у місті сталися численні напади на ізраїльських вболівальників. Згодом підтвердили, що півсотні затримань у зв’язку з цими подіями сталися вже після, а не під час нападів.

Після цього уряд Нідерландів виділив 4,5 млн євро на боротьбу з антисемітизмом.

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