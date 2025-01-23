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У Римі фанатів іспанського футбольного клубу атакували перед матчем: є поранені

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Новини — Четвер, 23 січня 2025, 11:02 — Уляна Кричковська

Троє фанатів іспанського футбольного клубу "Реал Сосьєдад" отримали ножові поранення в центрі Риму під час сутичок з уболівальниками італійського футбольного клубу "Лаціо" напередодні матчу Ліги Європи 23 січня між цими командами.

Про це повідомила поліція, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Як розповіли правоохоронці, близько 70 іспанських уболівальників зазнали нападу з боку близько 80 фанатів "Лаціо" поблизу Колізею у Римі, близько 23:00 в середу, 22 січня.

Зазначається, що нападники використовували тупі предмети, ножі, молоток, палиці і кийки, гайкові ключі і ланцюг.

За словами речника поліції, нападники втекли, коли прибули правоохоронці.

Нагадаємо, ввечері і вночі 7 листопада в Амстердамі сталися заворушення на тлі матчу за участі ізраїльської футбольної команди.

Попри значну присутність поліції і заборону пропалестинської акції безпосередньо біля арени, після матчу у місті сталися численні напади на ізраїльських вболівальників. Згодом підтвердили, що півсотні затримань у зв’язку з цими подіями сталися вже після, а не під час нападів.

Після цього уряд Нідерландів виділив 4,5 млн євро на боротьбу з антисемітизмом.

Читайте детально: Єврейський погром XXI сторіччя: як заворушення в Амстердамі поставили нові питання для Європи.

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