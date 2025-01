В Риме фанатов испанского футбольного клуба атаковали перед матчем: есть раненые

Трое фанатов испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" получили ножевые ранения в центре Рима во время столкновений с болельщиками итальянского футбольного клуба "Лацио" накануне матча Лиги Европы 23 января между этими командами.

Об этом сообщила полиция, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Как рассказали правоохранители, около 70 испанских болельщиков подверглись нападению со стороны около 80 фанатов "Лацио" вблизи Колизея в Риме, около 23:00 в среду, 22 января.

Отмечается, что нападавшие использовали тупые предметы, ножи, молоток, палки и дубинки, гаечные ключи и цепь.

22.01.2025, SS Lazio🇮🇹 before streetfight against Real Sociedad🇪🇸 ~70 RSF Firm (Real Sociedad) travelled to Rome. They were in a pub of the city centre when ~80 Lazio attacked them. Several Real Sociedad got stabbed, 3 of them are in the hospital in critical condition, all videos… pic.twitter.com/ZGpaUXUCah