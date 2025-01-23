В Риме фанатов испанского футбольного клуба атаковали перед матчем: есть раненые

Трое фанатов испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" получили ножевые ранения в центре Рима во время столкновений с болельщиками итальянского футбольного клуба "Лацио" накануне матча Лиги Европы 23 января между этими командами.

Об этом сообщила полиция, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Как рассказали правоохранители, около 70 испанских болельщиков подверглись нападению со стороны около 80 фанатов "Лацио" вблизи Колизея в Риме, около 23:00 в среду, 22 января.

⚔️Batalla Campal en Roma entre aficionados de la Lazio y Real Sociedad



😵‍💫Mínimo 9 apuñalados

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Отмечается, что нападавшие использовали тупые предметы, ножи, молоток, палки и дубинки, гаечные ключи и цепь.

22.01.2025, SS Lazio🇮🇹 before streetfight against Real Sociedad🇪🇸 ~70 RSF Firm (Real Sociedad) travelled to Rome. They were in a pub of the city centre when ~80 Lazio attacked them. Several Real Sociedad got stabbed, 3 of them are in the hospital in critical condition, all videos… pic.twitter.com/ZGpaUXUCah – Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) January 23, 2025

По словам представителя полиции, нападавшие скрылись, когда прибыли правоохранители.

Напомним, вечером и ночью 7 ноября в Амстердаме произошли беспорядки на фоне матча с участием израильской футбольной команды.

Несмотря на значительное присутствие полиции и запрет пропалестинской акции непосредственно возле арены, после матча в городе произошли многочисленные нападения на израильских болельщиков. Впоследствии подтвердили, что полсотни задержаний в связи с этими событиями произошли уже после, а не во время нападений.

После этого правительство Нидерландов выделило 4,5 млн евро на борьбу с антисемитизмом.

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