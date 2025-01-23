Дуда: "Нужно сделать так, чтобы Путин умолял Украину и союзников сесть за стол переговоров"

В четверг, 23 января, президент Польши Анджей Дуда заявил, что следует сделать так, чтобы глава Кремля Владимир Путин "умолял Украину и ее союзников сесть за стол переговоров".

Об этом он заявил на "Украинском завтраке" в Давосе, пишет польский вещатель RMF24, передает "Европейская правда".

Президент Польши подчеркнул, что не каждое мирное решение войны отвечает интересам Украины, Польши и нашей части Европы и ЕС.

Он отметил, что речь идет о странах, которые годами находились за так называемым "железным занавесом" и рассматривались как российская сфера влияния.

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По мнению Дуды, необходимо принять план, который бы гарантировал мир для Украины, ее суверенитет и уважение России к международному праву.

Дуда оценил, что было бы ошибкой ставить вопрос о том, как поощрить Путина сесть за стол переговоров и захотеть говорить о мире.

"Следует сделать так, чтобы Путин умолял Украину и ее союзников сесть за стол переговоров", – заявил он.

Дуда также подчеркнул, что война в Украине "является не локальным, а глобальным конфликтом, поэтому требует глобальных решений".

22 января президент США Дональд Трамп призвал Россию "заключить сделку" для завершения войны в Украине, пообещав в противном случае ужесточение санкций и тарифов против Москвы.

23 января в Давосе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил необходимость усиления поддержки Украины, акцентировав, что жизненно важно, чтобы Россия не победила.