На острові Ірландія закривають школи в очікуванні потужного шторму

Метеорологічні агентства Ірландії та Великої Британії оголосили найвищий рівень небезпеки у звʼязку з наближенням шторму "Еовін", який уразить острів Ірландія у пʼятницю, 24 січня.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Британські та ірландські метеорологи очікують, що під час шторму "Еовін" пориви вітру можуть сягати 161 кілометра на годину.

Червоний рівень – це найсерйозніше попередження, яке може видати метеорологічна служба. Воно означає високу ймовірність небезпечних погодних умов аж до загрози загибелі.

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У Північній Ірландії та Ірландії рекомендували закрити школи та призупинити рух громадського транспорту. Також людям радять залишатись удома на час попередження.

Для Ірландії оголошення червоного попередження по всій території відбувається вперше з 2017 року, коли шторм "Офелія" забрав життя трьох людей.

Крім того, червоне попередження у пʼятницю діятиме у частині Шотландії та Англії, де через сильний вітер також попередили про перебої в русі транспорту й електропостачанні.

На початку року у Британії, нагадаємо, зафіксували найсильніші за останні 15 років морози.