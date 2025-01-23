На острове Ирландия закрывают школы в ожидании мощного шторма

Метеорологические агентства Ирландии и Великобритании объявили самый высокий уровень опасности в связи с приближением шторма "Эовин", который поразит остров Ирландия в пятницу, 24 января.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Британские и ирландские метеорологи ожидают, что во время шторма "Эовин" порывы ветра могут достигать 161 километра в час.

Красный уровень – это самое серьезное предупреждение, которое может выдать метеорологическая служба. Оно означает высокую вероятность опасных погодных условий вплоть до угрозы гибели.

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В Северной Ирландии и Ирландии рекомендовали закрыть школы и приостановить движение общественного транспорта. Также людям советуют оставаться дома на время предупреждения.

Для Ирландии объявления красного предупреждения по всей территории происходит впервые с 2017 года, когда шторм "Офелия" унес жизни трех человек.

Кроме того, красное предупреждение в пятницу будет действовать в части Шотландии и Англии, где из-за сильного ветра также предупредили о перебоях в движении транспорта и электроснабжении.

В начале года в Британии, напомним, зафиксировали самые сильные за последние 15 лет морозы.