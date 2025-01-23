Данія хоче більше витрачати на безпеку Арктики на тлі зазіхань Трампа на Гренландію

Данія хоче збільшити загальні військові витрати до більш ніж 500 млрд крон (70 млрд доларів) до 2033 року, прагнучи збільшити інвестиції в безпеку в арктичному регіоні.

Про це данський міністр оборони Троельс Лунд Поульсен написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Його заява пролунала на тлі поглиблення дипломатичної кризи між Копенгагеном і Вашингтоном після того, як президент США Дональд Трамп минулого місяця заявив, що хоче взяти під контроль Гренландію, пославшись на міркування національної безпеки.

"Нам потрібно більше інвестувати в безпеку в Арктиці. Йдеться про міжнародну безпеку, де Арктика і Північна Атлантика посідають більш ніж центральне місце", – зазначив очільник Міноборони Данії.

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Данія вже виділила близько 200 млрд крон на оборону в період 2024-2033 років, а в листопаді Поульсен запропонував витратити ще 300 млрд крон у цей період.

Тепер він сумнівається, що цього достатньо.

"Але одне можна сказати напевно: оборонна система має бути посилена, і ми в Ліберальній партії готові зробити все необхідне. Це вимагатиме серйозного – і дуже складного – визначення фінансових пріоритетів", – підкреслив Поульсен.

Останніми тижнями Дональд Трамп знову заговорив про бажання придбати Гренландію, стратегічно важливий і багатий на корисні копалини арктичний острів у складі Данії.

Після інавгурації Трамп висловив віру, що Данія "підтримає" його плани щодо купівлі Гренландії.

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