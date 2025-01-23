Дания хочет больше тратить на безопасность Арктики на фоне посягательств Трампа на Гренландию

Дания хочет увеличить общие военные расходы до более чем 500 млрд крон (70 млрд долларов) к 2033 году, стремясь увеличить инвестиции в безопасность в арктическом регионе.

Об этом датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Его заявление прозвучало на фоне углубления дипломатического кризиса между Копенгагеном и Вашингтоном после того, как президент США Дональд Трамп в прошлом месяце заявил, что хочет взять под контроль Гренландию, сославшись на соображения национальной безопасности.

"Нам нужно больше инвестировать в безопасность в Арктике. Речь идет о международной безопасности, где Арктика и Северная Атлантика занимают более чем центральное место", – отметил глава Минобороны Дании.

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Дания уже выделила около 200 млрд крон на оборону в период 2024-2033 годов, а в ноябре Поульсен предложил потратить еще 300 млрд крон в этот период.

Теперь он сомневается, что этого достаточно.

"Но одно можно сказать наверняка: оборонная система должна быть усилена, и мы в Либеральной партии готовы сделать все необходимое. Это потребует серьезного – и очень сложного – определения финансовых приоритетов", – подчеркнул Поульсен.

В последние недели Дональд Трамп снова заговорил о желании приобрести Гренландию, стратегически важный и богатый полезными ископаемыми арктический остров в составе Дании.

После инаугурации Трамп выразил веру, что Дания "поддержит" его планы по покупке Гренландии.

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