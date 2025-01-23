Во Франции посадили на 30 лет мужчину, планировавшего нападение на редакцию Charlie Hebdo

Суд Парижа в четверг, 23 января, приговорил к 30 годам заключения 29-летнего пакистанца Захира Махмуда за попытку убийства двух человек у бывшего офиса Charlie Hebdo в 2020 году.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Махмуд, уроженец сельской местности Пакистана, нелегально прибыл во Францию летом 2019 года.

В сентябре 2020-го он прибыл в здание в 11-м округе Парижа, где ранее располагался офис Charlie Hebdo, и ударил двух людей тесаком для мяса, считая их сотрудниками журнала.

Реклама:

Во время допросов Махмуд рассказал следователям, что его возмутило переиздание карикатур на пророка Мухаммеда в Charlie Hebdo, из-за чего в мусульманских странах, в том числе в Пакистане, прошли протесты.

Французские следователи пришли к выводу, что нападение было преднамеренным, поскольку Махмуд несколько раз приезжал на место происшествия, заранее приобрел оружие и спланировал видеотрансляцию, в которой взял на себя ответственность.

На суде стало известно, что на Махмуда повлиял радикальный пакистанский проповедник Хадим Хусейн Ризви, который призывал отрубать головы богохульникам, чтобы "отомстить за Пророка".

Махмуд был приговорен к 30 годам лишения свободы за покушение на убийство и террористический заговор и получил запрет когда-либо снова ступать на французскую землю.

Напомним, 7 января 2015 года в Париже произошла серия терактов в редакции Charlie Hebdo и в магазине кошерной пищи. Нападению предшествовала публикация в Charlie Hebdo карикатур, высмеивающих пророка Мухаммеда. В исламе его изображение считается богохульством.

Во время нападения убили 12 человек, в том числе известных карикатуристов, и двух полицейских. Все трое нападавших погибли в перестрелках с полицией.

Судебный процесс по этим нападениям стал самым масштабным в истории Франции по делу о терроризме. Обвинительные приговоры объявили в декабре 2020 года.