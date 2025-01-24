Літак не зміг долетіти з Британії до Литви через технічні проблеми

Рейс авіакомпанії WizzAir з Лондона до Каунаса не зміг долетіти до Литви в четвер, 23 січня, через технічні проблеми.

Про це пише литовський мовник LRT, передає "Європейська правда".

Як зазначається, літак розвернувся в повітряному просторі між польськими містами Ольштином і Сувалками та Августовим.

Тадас Васіляускас, прессекретар Литовських аеропортів (LTOU), проінформував, що літак розвернувся через технічні проблеми.

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"Наскільки нам відомо, вчора літак авіакомпанії WizzAir, що летів з лондонського аеропорту Лутон в Каунас, був розвернутий назад в аеропорт Лутон через технічні проблеми в польському повітряному просторі", – зазначив він.

За його словами, інші літаки приземлилися нормально.

17 січня літак, який прямував із Британії до Вільнюса, не зміг приземлитися у литовській столиці через збої у навігації.

Восени у Литві вантажний Boeing 737-476(SF) зазнав аварії неподалік від аеропорту Вільнюса. Літак належав іспанській авіакомпанії Swiftair і використовувався для перевезення посилок компанією DHL, він виконував рейс з Лейпцига у Німеччині.

Аварія привернула особливу увагу на тлі повідомлень, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків, і що пакунки, які раніше загорілися в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Британії, відправляли з Литви.

Детально на цю тему – у статті "Для Росії вже немає миру з Європою": головне про авіакатастрофу DHL та гібридну війну Кремля.