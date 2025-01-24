Самолет не смог долететь из Британии в Литву из-за технических проблем

Рейс авиакомпании WizzAir из Лондона в Каунас не смог долететь до Литвы в четверг, 23 января, из-за технических проблем.

Об этом пишет литовский вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Как отмечается, самолет развернулся в воздушном пространстве между польскими городами Ольштын и Сувалками и Августовым.

Тадас Василяускас, пресс-секретарь Литовских аэропортов (LTOU), проинформировал, что самолет развернулся из-за технических проблем.

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"Насколько нам известно, вчера самолет авиакомпании WizzAir, летевший из лондонского аэропорта Лутон в Каунас, был развернут обратно в аэропорт Лутон из-за технических проблем в польском воздушном пространстве", – отметил он.

По его словам, другие самолеты приземлились нормально.

17 января самолет, следовавший из Британии в Вильнюс, не смог приземлиться в литовской столице из-за сбоев в навигации.

Осенью в Литве грузовой Boeing 737-476(SF) потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса. Самолет принадлежал испанской авиакомпании Swiftair и использовался для перевозки посылок компанией DHL, он выполнял рейс из Лейпцига в Германии.

Авария привлекла особое внимание на фоне сообщений, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов, и что пакеты, которые ранее загорелись в логистических центрах компании DHL в Германии и Британии, отправляли из Литвы.

Подробно на эту тему – в статье "Для России уже нет мира с Европой": главное об авиакатастрофе DHL и гибридной войне Кремля.