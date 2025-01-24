Мерц натякнув, що не виконає ордер МКС на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю

Лідер консервативного ХДС, кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що у разі обрання його очільником уряду він покладе край "фактичному ембарго" на експорт певних видів озброєнь Ізраїлю, а також натякнув, що не виконає ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Про це він заявив на заході в Берліні у четвер, 23 січня, цитує "Європейська правда".

Мерц пообіцяв покласти край "фактичному ембарго" на експорт певних видів озброєнь і забезпечити, щоб Ізраїль завжди отримував все необхідне для самооборони.

"Ізраїль також отримає все необхідне для здійснення свого права на самооборону", – запевнив він.

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Кандидат у канцлери також натякнув, що не буде виконувати ордер Міжнародного кримінального суду на арешт прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

Він заявив, що з політичної точки зору "немислимо", що Нетаньягу не зможе відвідати Німеччину та інші країни ЄС.

"Неможливо уявити, що прем'єр-міністр Ізраїлю не може більше відвідувати Німеччину або інші країни Європейського Союзу, тому що тут йому загрожує арешт – для мене це немислимо, і саме тому, я вважаю, нам доведеться шукати шляхи, щоб цього не допустити", – сказав він.

За офіційними даними, з початку року й до 21 серпня Німеччина схвалила експорт озброєнь до Ізраїлю на суму 14,5 млн євро. При цьому лише 2% з них були "бойовою зброєю", а решта – нелетальним військовим обладнанням, наприклад шоломами, захисними жилетами й засобами зв'язку.

У жовтні низка ЗМІ із посиланням на співрозмовників повідомила, що керівництво Німеччини заблокувало продаж нових партій зброї Ізраїлю, висловивши застереження щодо їхнього можливого використання проти цивільного населення.

В листопаді 2024 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Біньяміна Нетаньягу та ексміністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта за "воєнні злочини та злочини проти людяності" в Газі.

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