Мерц намекнул, что не выполнит ордер МУС на арест премьер-министра Израиля

Лидер консервативного ХДС, кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что в случае избрания его канцлером страны он положит конец "фактическому эмбарго" на экспорт определенных видов вооружений Израилю, а также намекнул, что не выполнит ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Об этом он заявил на мероприятии в Берлине в четверг, 23 января, цитирует "Европейская правда".

Мерц пообещал положить конец "фактическому эмбарго" на экспорт определенных видов вооружений и обеспечить, чтобы Израиль всегда получал все необходимое для самообороны.

"Израиль также получит все необходимое для осуществления своего права на самооборону", – заверил он.

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Кандидат в канцлеры также намекнул, что не будет выполнять ордер Международного уголовного суда на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Он заявил, что с политической точки зрения "немыслимо", что Нетаньяху не сможет посетить Германию и другие страны ЕС.

"Невозможно представить, что премьер-министр Израиля не может больше посещать Германию или другие страны Европейского Союза, потому что здесь ему грозит арест – для меня это немыслимо, и именно поэтому, я считаю, нам придется искать пути, чтобы этого не допустить", – сказал он.

По официальным данным, с начала года и до 21 августа Германия одобрила экспорт вооружений в Израиль на сумму 14,5 млн евро. При этом лишь 2% из них были "боевым оружием", а остальное – нелетальным военным оборудованием, например шлемами, защитными жилетами и средствами связи.

В октябре ряд СМИ со ссылкой на собеседников сообщили, что руководство Германии заблокировало продажу новых партий оружия Израилю, высказав предостережения относительно их возможного использования против гражданского населения.

В ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за "военные преступления и преступления против человечности" в Газе.

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