У румунському містечку – скандал через закупівлю мерією косметики

У румунському містечку на півдні країни піднявся скандал після того, як стало відомо про закупівлю мерією косметики на суму близько 1000 євро – що пояснили необхідністю придбати призовий фонд для конкурсу краси в одній зі шкіл.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Випадок стався у містечку Турчень повіту Горж, що на південному заході Румунії.

Стало відомо, що мерія у грудні оголосила закупівлю низки косметичних виробів – подарункових наборів та окремих засобів догляду за тілом і волоссям. Постачальник знайшовся одразу ж. На суму близько тисячі євро придбали тіні, помади, креми тощо.

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Коли на закупівлю звернули увагу, у владі пояснили, що зробили це на прохання однієї зі старших шкіл – там проводили конкурс краси і захотіли купити учасницям подарунки.

Директор закладу підтвердив, що попросив мерію допомогти з придбанням призів для учасниць.

Громадськість і журналісти підняли питання, чи не доречніше було б витратити ці гроші на більш корисні речі, пов’язані з навчанням. Також звернули увагу, що фірма, у якої купили косметику, належить родині депутата від Національної партії Румунії Іона Йордаке.

Мер містечка Костянтин Попеску вважає, що не відбулося нічого неналежного.

"Це нормально. І я хотів би, щоб така практика продовжувалася… Мені байдуже, чия це компанія, якщо закупівля відбувається за правилами і через систему публічних закупівель", – відреагував він.

У Німеччині, нагадаємо, критикували великі витрати на візажиста очільниці МЗС Анналени Бербок.

Також повідомляли, що станом на 2023 рік в уряді Німеччини витратили 55 тисяч євро на зачіски та макіяж колишньої канцлерки Ангели Меркель після того, як вона залишила посаду у 2021 році.