В румынском городке на юге страны поднялся скандал после того, как стало известно о закупке мэрией косметики на сумму около 1000 евро – что объяснили необходимостью приобрести призовой фонд для конкурса красоты в одной из школ.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Случай произошел в городке Турчень жудеца Горж, что на юго-западе Румынии.

Стало известно, что мэрия в декабре объявила закупку ряда косметических изделий – подарочных наборов и отдельных средств по уходу за телом и волосами. Поставщик нашелся сразу же. На сумму около тысячи евро приобрели тени, помады, кремы и тому подобное.

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Когда на закупку обратили внимание, во власти объяснили, что сделали это по просьбе одной из старших школ – там проводили конкурс красоты и захотели купить участницам подарки.

Директор заведения подтвердил, что попросил мэрию помочь с приобретением призов для участниц.

Общественность и журналисты подняли вопрос, не уместнее ли было бы потратить эти деньги на более полезные вещи, связанные с обучением. Также обратили внимание, что фирма, у которой купили косметику, принадлежит семье депутата от Национальной партии Румынии Иона Йордаке.

Мэр городка Константин Попеску считает, что не произошло ничего неподобающего.

"Это нормально. И я хотел бы, чтобы такая практика продолжалась... Мне безразлично, чья это компания, если закупка происходит по правилам и через систему публичных закупок", – отреагировал он.

В Германии, напомним, критиковали большие расходы на визажиста руководительницы МИД Анналены Бербок.

Также сообщали, что по состоянию на 2023 год в правительстве Германии потратили 55 тысяч евро на прически и макияж бывшего канцлера Ангелы Меркель после того, как она покинула пост в 2021 году.