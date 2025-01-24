На тлі повернення Трампа "розчарованим" американцям пропонують переїжджати в ЄС

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард припустила, що "розчаровані" американські працівники можуть переїхати до Європи, не уточнивши причин їхнього розчарування.

Про це вона сказала під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в пʼятницю, 24 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Глава ЄЦБ виступала на панельній дискусії з Ларрі Фінком – генеральним директором компанії з управління активами BlackRock, про слабкі перспективи економічного зростання Європи порівняно зі США.

"Нам потрібно тримати таланти у себе вдома. Нам потрібно тримати вдома заощадження", – прокоментувала Лагард.

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"І, можливо, настав час імпортувати деякі таланти, які з тих чи інших причин розчарувалися, з іншого боку океану", – додала вона, маючи на увазі США.

Директорка Європейського центробанку прямо не згадала про переобрання Дональда Трампа президентом США.

Водночас окремі європейські міста – наприклад населений пункт Оллолаї на Сардинії – раніше пропонували американцям, які виступають проти новообраного президента, переїжджати до них.

Раніше президентка Європейського центрального банку заявила, що Європа повинна "бути готовою" і передбачити потенційні торговельні тарифи Трампа.