В Іспанії ліквідували мережу наркоторгівлі, конфіскували 1 тонну кокаїну

Цивільна гвардія Іспанії за підтримки Європолу ліквідувала масштабну мережу наркоторгівлі з Латинської Америки до Європейського Союзу в межах міжнародного розслідування.

Як пише "Європейська правда", про це Європол повідомив у пʼятницю, 24 січня.

Розслідування, розпочате у червні 2022 року, викрило мережу наркоторгівлі за участю громадян Албанії, Болгарії, Колумбії та Іспанії, кожен із яких виконував різні ролі в логістичному ланцюгу.

Члени мережі також відмивали доходи від своїх злочинів: за оперативною інформацією, вони могли отримувати до однієї тонни кокаїну на тиждень, який переправляли літаками та морськими контейнерами.

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Фото: Цивільна гвардія Іспанії

У жовтні 2024 року у межах розслідування мережі в Панамі вилучили 4,1 тонни кокаїну, який мали відправити в Іспанію.

У межах слідчих дій, які відбувались у грудні-січні, в Іспанії арештували 22 людей і вилучили близько 1 тонни кокаїну, 35 транспортних засобів, елітні годинники та ювелірні вироби та 6,5 млн євро готівки.

Також були заморожені 53 банківські рахунки та конфісковано 48 одиниць зброї, повʼязаних зі зловмисниками, пише Європол.

Іспанія є однією з головних країн ввезення до Європи наркотиків через зв'язки з колишніми колоніями в Латинській Америці та близькість до Марокко – провідного виробника канабісу.

Минулого року іспанська поліція перехопила понад 4 тонни кокаїну на рибальському судні за 800 кілометрів на захід від Канарських островів.