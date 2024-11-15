Іспанська поліція знайшла 4000 кг кокаїну на рибальському судні

Національна поліція Іспанії перехопила понад 4000 кілограмів кокаїну на рибальському судні за 800 кілометрів на захід від Канарських островів.

Про це правоохоронці сповістили в п’ятницю, 15 листопада, пише "Європейська правда".

Іспанські поліцейські висадились на борт риболовецького судна, що ходило під прапором Панами, в якому виявили 100 тюків з наркотиками вагою близько 40 кілограмів кожен. Додатково заарештували 15 членів екіпажу.

Фото: Національна поліція Іспанії

Арешту передувало розслідування, яке тривало з початку листопада після попередження Іспанії від США про можливу діяльність наркоторговців у відкритому морі.

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Судно, на якому перевозили кокаїн, раніше потрапило під санкції панамської влади за "серйозні порушення" і було позбавлене ліцензії на вилов риби, зазначає Національна поліція Іспанії.

Іспанія є основним пунктом ввезення наркотиків до Європи через її тісні зв'язки з колишніми колоніями в Латинській Америці та близькість до Марокко – провідного виробника канабісу.

У червні повідомлялось, як іспанські правоохоронці викрили наркокартель, що ввозив наркотики з латиноамериканських країн, а минулого року в країні викрили найбільшу в Європі підпільну лабораторію з виробництва кокаїну.