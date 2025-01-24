В Испании ликвидировали сеть наркоторговли, конфисковали 1 тонну кокаина

Гражданская гвардия Испании при поддержке Европола ликвидировала масштабную сеть наркоторговли из Латинской Америки в Европейский Союз в рамках международного расследования.

Как пишет "Европейская правда", об этом Европол сообщил в пятницу, 24 января.

Расследование, начатое в июне 2022 года, разоблачило сеть наркоторговли с участием граждан Албании, Болгарии, Колумбии и Испании, каждый из которых выполнял разные роли в логистической цепи.

Члены сети также отмывали доходы от своих преступлений: по оперативной информации, они могли получать до одной тонны кокаина в неделю, который переправляли самолетами и морскими контейнерами.

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Фото: Гражданская гвардия Испании

В октябре 2024 года в рамках расследования сети в Панаме изъяли 4,1 тонны кокаина, который должны были отправить в Испанию.

В рамках следственных действий, которые происходили в декабре-январе, в Испании арестовали 22 человека и изъяли около 1 тонны кокаина, 35 транспортных средств, элитные часы и ювелирные изделия и 6,5 млн евро наличных.

Также были заморожены 53 банковских счета и конфискованы 48 единиц оружия, связанных со злоумышленниками, пишет Европол.

Испания является одной из главных стран ввоза в Европу наркотиков из-за связей с бывшими колониями в Латинской Америке и близости к Марокко – ведущему производителю каннабиса.

В прошлом году испанская полиция перехватила более 4 тонн кокаина на рыболовном судне в 800 километрах к западу от Канарских островов.