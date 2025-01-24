У Молдові вгамували фантазії Лаврова про "силовий сценарій" щодо Придністровʼя

Міністерство закордонних справ Молдови відкинуло заяви глави російського МЗС Сергєя Лаврова, який вирішив застерегти Кишинів від "силового вирішення придністровського питання".

Про це йдеться в заяві МЗС Молдови, що є в розпорядженні "Європейської правди".

У Кишиневі назвали інсинуації Лаврова "безпідставними та невиправданами", нагадавши, що критична ситуація з енергоресурсами у Придністровському регіоні є результатом рішення російського "Газпрому".

"Росія знову використовує енергетичні ресурси як політичний важіль для дестабілізації нашої країни", – підкреслило зовнішньополітичне відомство Молдови.

Реклама:

Там наголосили, що Кишинів відданий мирному вирішенню Придністровського конфлікту, а заяви Лаврова "суперечать зусиллям зі сприяння клімату стабільності та безпеки в регіоні".

Перед тим глава російського МЗС у дусі роспропаганди поклав відповідальність за енергетичну кризу в Придністровʼї на Кишинів і застеріг його від, як він висловився, "фантазій на тему використання енергетичної кризи в країні для силового вирішення придністровського питання".

Традиційно Лавров не навів жодного підтвердження своїм словам.

З 1 січня 2025 року через закінчення транзитного контракту "Газпром" припинив постачання газу через Україну, пославшись на неврегульовані борги "Молдовагазу". "Газпром" оцінював борг у 709 млн доларів, Кишинів цього боргу не визнає.

Через відсутність російського газу в Придністров'ї відключено центральне опалення і гаряче водопостачання житлових будинків, відбуваються віялові відключення електроенергії, зупинено практично всі промислові підприємства.

Читайте також: "Придністров’я – більше не заморожений конфлікт. Цей "холодильник" зруйнувала Росія"