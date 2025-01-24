В Молдове уняли фантазии Лаврова о "силовом сценарии" в отношении Приднестровья

Министерство иностранных дел Молдовы отвергло заявления главы российского МИД Сергея Лаврова, который решил предостеречь Кишинев от "силового решения приднестровского вопроса".

Об этом говорится в заявлении МИД Молдовы, имеющемся в распоряжении "Европейской правды".

В Кишиневе назвали инсинуации Лаврова "безосновательными и неоправданными", напомнив, что критическая ситуация с энергоресурсами в Приднестровском регионе является результатом решения российского "Газпрома".

"Россия снова использует энергетические ресурсы как политический рычаг для дестабилизации нашей страны", – подчеркнуло внешнеполитическое ведомство Молдовы.

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Там подчеркнули, что Кишинев привержен мирному решению Приднестровского конфликта, а заявления Лаврова "противоречат усилиям по содействию климату стабильности и безопасности в регионе".

Перед тем глава российского МИДа в духе роспропаганды возложил ответственность за энергетический кризис в Приднестровье на Кишинев и предостерег его от, как он выразился, "фантазий на тему использования энергетического кризиса в стране для силового решения приднестровского вопроса".

Традиционно Лавров не привел никакого подтверждения своим словам.

С 1 января 2025 года из-за окончания транзитного контракта "Газпром" прекратил поставки газа через Украину, сославшись на неурегулированные долги "Молдовагаза". "Газпром" оценивал долг в 709 млн долларов, Кишинев этого долга не признает.

Из-за отсутствия российского газа в Приднестровье отключено центральное отопление и горячее водоснабжение жилых домов, происходят веерные отключения электроэнергии, остановлены практически все промышленные предприятия.

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