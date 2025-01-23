Молдова повʼязує довгострокові поставки газу до Придністровʼя з виведенням військ РФ

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що довгострокове рішення про постачання газу в невизнане Придністров'я залежить від виведення російських військ із регіону.

Про це він сказав в інтервʼю агентству AFP, яке наводить NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

За словами Речана, "газова та енергетична криза в Придністров'ї спрямована на створення кризи безпеки в Молдові та в усьому регіоні".

Молдовський премʼєр вважає, що виходом із кризи може стати прийняття придністровською владою газу і вугілля від міжнародної спільноти або відновлення постачання "Газпромом".

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"Дуже важливо розуміти, що цей сценарій можливий, тільки якщо ми замінимо нинішню так звану миротворчу місію, в якій беруть участь російські військові, на цивільну місію. Миротворчу місію під керівництвом ООН", – підкреслив він.

Водночас Речан вважає, що Росія має намір "консолідувати свою міць і військову присутність, щоб кинути виклик Україні на заході та південному заході, тобто в Одеській області".

З 1 січня 2025 року через закінчення транзитного контракту "Газпром" припинив постачання газу через Україну, пославшись на неврегульовані борги "Молдовагазу". "Газпром" оцінював борг у 709 млн доларів, Кишинів цього боргу не визнає.

Через відсутність російського газу в Придністров'ї відключено центральне опалення і гаряче водопостачання житлових будинків, відбуваються віялові відключення електроенергії, зупинено практично всі промислові підприємства.

Влада невизнаного Придністров’я стверджує, що наявних запасів природного газу в економному режимі споживання вистачить до кінця січня.

Минулого тижня лідер невизнаної республіки Вадим Красносельсьский літав до Москви домовлятися про газ, після чого заявив, що постачання невдовзі відновиться у рамках "гуманітарної допомоги".

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