В Ирландии из-за сильного шторма погиб мужчина

В Ирландии зафиксировали первую жертву шторма "Эовин", который ранее вызвал перебои в движении железнодорожного транспорта и авиасообщении, а также оставил без электричества тысячи домов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Как отметили в полиции, в графстве Донегал на мужчину упало дерево.

Инцидент произошел примерно в 5.30 утра по местному времени. Погибший мужчина был водителем автомобиля, его тело осталось на месте происшествия.

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Сейчас правоохранители работают с местными властями и подрядчиками, чтобы облегчить извлечение тела погибшего.

Метеорологическая служба Ирландии назвала шторм "Эовин" "одним из самых сильных за всю историю" наблюдений.

Для Ирландии объявление красного предупреждения по всей территории происходит впервые с 2017 года, когда шторм "Офелия" унес жизни трех человек.

Кроме того, красное предупреждение в пятницу будет действовать в части Шотландии и Англии, где из-за сильного ветра также предупредили о перебоях в движении транспорта и электроснабжении.