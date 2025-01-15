Зеленський дав пораду кандидату в президенти Польщі, який не бачить Україну в ЄС і НАТО

Президент Володимир Зеленський прокоментував слова кандидата в президенти Польщі Кароля Навроцького, який заявив, що наразі не бачить майбутнє України в ЄС і НАТО.

Про це він сказав в інтервʼю польським ЗМІ під час візиту до Варшави 15 січня, повідомляє "Європейська правда".

Навроцький, який є також директором польського Інституту національної памʼяті, раніше сказав, що без вирішення історичних питань між Києвом і Варшавою не бачить Україну в Європейському Союзі і в НАТО.

"Якщо Україна не буде в ЄС і не буде в НАТО, якщо Україна не буде мати гарантій безпеки, то пану Навроцькому треба вже починати тренуватися, бо може так статися, що йому доведеться разом зі своїми співвітчизниками брати в руки зброю, щоб захищати свою країну", – відповів Зеленський.

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Він наголосив, що в разі поразки України ризик війни в Польщі "буде дуже високим".

"Росія одразу після України опиниться на кордоні з Польщею, і тоді (Навроцький. – Ред.) не матиме політичної боротьби, а боротиметься за своє життя", – додав президент.

Українське зовнішньополітичне відомство раніше відкинуло заяви Навроцького про майбутнє України в ЄС і НАТО як "тенденційні та маніпулятивні".

Сам Навроцький нещодавно заявив, що не змінив своєї думки, але в разі перемоги на виборах президента Польщі готовий до діалогу з Україною.