Кандидата в президенты Польши обвинили во лжи об использовании служебного жилья

Поддерживаемый оппозиционной партией "Право и справедливость" кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий попал в скандал из-за якобы использования служебного жилья музея в Гданьске.

Об этом, как передает "Европейская правда", говорится в публикации RMF FM.

На этой неделе Gazeta Wyborcza опубликовала расследование, согласно которому Навроцкий в должности директора Музея Второй мировой войны в Гданьске в 2017-2021 годах якобы 200 дней бесплатно жил в служебных квартирах музея класса люкс – хотя его жилье располагалось в 5 километрах оттуда.

На просьбу прокомментировать информацию кандидат в президенты заявил, что действительно жил в служебных квартирах, но не 200 дней, а дважды по 10 дней, находясь на карантине во время пандемии COVID-19.

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"Ключевое слово – они были забронированы на столько дней на мое имя, но эти квартиры также использовались для деловых встреч с гостями из-за рубежа и из страны", – сказал Навроцкий.

Он также заявил, якобы квартиры были построены его предшественником на посту директора музея, а при его руководстве их коммерциализировали, чтобы получать доход от аренды для туристов.

Нынешнее руководство Музея Второй мировой войны в Гданьске в заявлении в пятницу опровергло слова Навроцкого. Там сказали, что квартиры еще на этапе планирования музея предусматривались для коммерциализации, а Навроцкий как тогдашний директор бронировал их минимум пять раз в 2020 году, каждый раз – на срок более 10 дней.

В музее также выразили удивление из-за слов Навроцкого об использовании квартир, отметив, что здание музея имеет для этого кабинет директора и конференц-зал.

Тем временем политики партии власти "Гражданская коалиция" в пятницу объявили, что подали заявление в прокуратуру относительно использования Навроцким квартир в Музее второй мировой войны в Гданьске.

Напомним, ранее Кароль Навроцкий отметился заявлениями о том, что не видит Украину "ни в ЕС, ни в НАТО", пока она не решит с Польшей спорные вопросы истории.

Президент Владимир Зеленский в ответ посоветовал Навроцкому тренироваться, потому что в случае поражения Украины в войне ему придется взять в руки оружие.