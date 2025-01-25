Зеленский: Украина может отправить людей для обслуживания электростанции в Приднестровье
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова отправить специалистов на расположенную в Приднестровье Молдавскую ГРЭС для налаживания ее работы на другой марке угля и для увеличения выработки электроэнергии.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду, его цитирует "Укринформ".
Украинский президент рассказал, что соответствующие консультации с молдавской стороной уже состоялись, "и Тирасполь это знает".
"(Мы готовы) отправить команду наших людей, которые на этой станции все это будут делать очень быстро", – отметил Зеленский.
По его словам, сейчас Молдавская ГРЭС производит 200-220 мегаватт электроэнергии, а с помощью украинских специалистов это количество может вырасти до 2 гигаватт.
"Если наши люди туда зайдут, она будет способна выдавать 2 гигаватта точно. То есть в десять раз больше и больше, чем это нужно", – сказал Зеленский.
Он также добавил, что Украина готова поставлять уголь для Молдавской ГРЭС, а взамен могла бы получать электроэнергию.
"Это справедливо: мы даем уголь, они получают электричество для себя, для всей Молдовы, мы получаем электричество для себя", – резюмировал президент.
Напомним, с 1 января непризнанный регион Молдовы перестал получать российский газ, из-за чего газ исчез у десятков тысяч бытовых потребителей и остановилась работа местной промышленности.
Власти Приднестровья призвали жителей решать проблему с помощью электрообогревателей, поскольку электричество пока является доступным ресурсом – местная Молдавская ГРЭС продолжает работать на запасах мазута и угля.
По прогнозам, их должно хватить до конца зимы, но с резким "скачком" потребления электроэнергии для компенсации отсутствующего газа и с наступлением холодов они могут иссякнуть гораздо быстрее.
Подробно о "новой реальности" после 1 января для Приднестровья и Молдовы читайте в статье Зачем Кремль морозит Приднестровье? Детали и последствия "газовой войны" РФ против Молдовы