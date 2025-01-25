Туск об угрозах Орбана заблокировать санкции против РФ: похоже на игру в команде Путина

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал действия Венгрии, представители которой пока не дали согласия на продление санкций против России.

Об этом польский премьер написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Туск, чья страна сейчас председательствует в Совете ЕС, отметил, что действия венгерского премьера Виктора Орбана по санкциям против РФ похожи на игру в команде кремлевского правителя Владимира Путина.

"Если Орбан действительно заблокирует европейские санкции в ключевой для войны момент, станет абсолютно понятно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей. Со всеми вытекающими из этого факта последствиями", – подчеркнул глава правительства Польши.

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"ЕвроПравда" ранее сообщала, что 24 января представители Венгрии не дали согласие на принятие решения о продлении санкций Европейского Союза против России.

Решение о продлении санкций против РФ на следующие шесть месяцев будет приниматься 27 января на заседании министров иностранных дел Евросоюза, сообщил собеседник "ЕП". При этом он выразил уверенность, что положительное решение о продлении санкций обязательно будет принято.

В свою очередь Орбан обвинил Украину в попытке обмануть венгров, когда речь касается поставок газа, и призвал ЕС заставить украинцев "открыть вентили".

Он также пообещал "дать отпор" Украине за то, что она с 1 января прекратила транзит российского газа.