Сійярто назвав Туска "агентом Сороса" через слова про блокування Угорщиною санкцій

Угорський міністр закордонних справ гнівно відреагував на слова прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска щодо дій Угорщини, представники якої наразі не дали згоди на продовження санкцій проти Росії.

Про це глава угорського МЗС написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Сійярто у відповідь на слова Туска назвав його "агентом Сороса".

Він також заявив, що Угорщина не дасть змоги нікому диктувати свої умови й ухвалюватиме рішення з огляду на свої національні інтереси.

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"Можливо, агенту Сороса це важко зрозуміти, але коли мова йде про команди, ми граємо за угорську команду…ми не бажаємо продовжувати платити ціну чужих воєн і не дозволимо нікому поставити під загрозу безпеку нашого енергопостачання", – написав угорський міністр.

Туск, чия країна наразі головує в Раді ЄС, зазначив, що дії угорського прем’єра Віктора Орбана щодо санкцій проти РФ схожі на гру в команді кремлівського правителя Владіміра Путіна.

"Якщо Орбан дійсно заблокує європейські санкції в ключовий для війни момент, стане абсолютно зрозуміло, що в цій великій грі за безпеку і майбутнє Європи він грає в команді Путіна, а не в нашій", – написав польський прем'єр у соцмережах.

"ЄвроПравда" раніше повідомляла, що 24 січня представники Угорщини не дали згоду на прийняття рішення щодо продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Рішення щодо продовження санкцій проти РФ на наступні шість місяців буде прийматися 27 січня на засіданні міністрів закордонних справ Євросоюзу, повідомив співрозмовник "ЄП". Водночас він висловив впевненість, що позитивне рішення щодо продовження санкцій обов’язково буде прийняте.

Своєю чергою Орбан звинуватив Україну у спробі обманути угорців, коли мова стосується поставок газу, та закликав ЄС змусити українців "відкрити вентилі".