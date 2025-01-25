Сийярто назвал Туска "агентом Сороса" из-за слов о блокировании Венгрией санкций

Венгерский министр иностранных дел гневно отреагировал на слова премьер-министра Польши Дональда Туска относительно действий Венгрии, представители которой пока не дали согласия на продление санкций против России.

Об этом глава венгерского МИД написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Сийярто в ответ на слова Туска назвал его "агентом Сороса".

Он также заявил, что Венгрия не позволит никому диктовать свои условия и будет принимать решения с учетом своих национальных интересов.

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"Возможно, агенту Сороса это трудно понять, но когда речь идет о командах, мы играем за венгерскую команду...мы не желаем продолжать платить цену чужих войн и не позволим никому поставить под угрозу безопасность нашего энергоснабжения", – написал венгерский министр.

Туск, чья страна сейчас председательствует в Совете ЕС, отметил, что действия венгерского премьера Виктора Орбана по санкциям против РФ похожи на игру в команде кремлевского правителя Владимира Путина.

"Если Орбан действительно заблокирует европейские санкции в ключевой для войны момент, станет совершенно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей", – написал польский премьер в соцсетях.

"ЕвроПравда" ранее сообщала, что 24 января представители Венгрии не дали согласие на принятие решения о продлении санкций Европейского Союза против России.

Решение о продлении санкций против РФ на следующие шесть месяцев будет приниматься 27 января на заседании министров иностранных дел Евросоюза, сообщил собеседник "ЕП". При этом он выразил уверенность, что положительное решение о продлении санкций обязательно будет принято.

В свою очередь Орбан обвинил Украину в попытке обмануть венгров, когда речь касается поставок газа, и призвал ЕС заставить украинцев "открыть вентили".

Он также пообещал "дать отпор" Украине за то, что она с 1 января прекратила транзит российского газа.