Президент Фінляндії пояснив, чому Трамп не виведе США з НАТО

Президент Фінляндії Александер Стубб переконаний, що за президентства Дональда Трампа Сполучені Штати не залишать НАТО.

Про це він розповів у інтерв’ю німецькому виданню Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Стубб сказав, що "не сумнівається ні на секунду", що США через чотири роки, після закінчення терміну повноважень Трампа, залишаться членом НАТО.

Він пояснив це тим, що у жодному іншому альянсі Сполучені Штати не можуть так надійно і так дешево організувати свою безпеку і свої інтереси в Європі.

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"Повірте, цей розрахунок спрацьовує для США, незалежно від того, наскільки високими є внески інших країн-членів НАТО. Тому я оптимістично налаштований, що через чотири роки наш альянс буде ще сильнішим – і, можливо, на той час Україна також стане членом нашої організації. Ніколи не знаєш напевно", – зазначив фінський президент.

Нагадаємо, під час президентської кампанії Трамп заявляв, що США "на 100 відсотків" залишатимуться в НАТО під його керівництвом доти, доки європейські країни "гратимуть чесно" і платитимуть свій внесок.

Разом з тим він час від часу погрожував вивести країну з НАТО, якщо союзники вкладатимуть недостатньо коштів в оборону.

На початку 2025 року Трамп підтвердив, що вважає необхідним для членів НАТО витрачати на оборону 5% ВВП.



