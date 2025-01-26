Президент Финляндии объяснил, почему Трамп не выведет США из НАТО

Президент Финляндии Александер Стубб убежден, что при президентстве Дональда Трампа Соединенные Штаты не покинут НАТО.

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Стубб сказал, что "не сомневается ни на секунду", что США через четыре года, после окончания срока полномочий Трампа, останутся членом НАТО.

Он объяснил это тем, что ни в одном другом альянсе Соединенные Штаты не могут так надежно и так дешево организовать свою безопасность и свои интересы в Европе.

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"Поверьте, этот расчет срабатывает для США, независимо от того, насколько высоки взносы других стран-членов НАТО. Поэтому я оптимистично настроен, что через четыре года наш альянс будет еще сильнее – и, возможно, к тому времени Украина также станет членом нашей организации. Никогда не знаешь наверняка", – отметил финский президент.

Напомним, во время президентской кампании Трамп заявлял, что США "на 100 процентов" будут оставаться в НАТО под его руководством до тех пор, пока европейские страны "будут играть честно " и платить свой взнос.

Вместе с тем он время от времени угрожал вывести страну из НАТО, если союзники будут вкладывать недостаточно средств в оборону.

В начале 2025 года Трамп подтвердил, что считает необходимым для членов НАТО тратить на оборону 5% ВВП.