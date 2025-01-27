Белый дом объявил о продлении соглашения между Израилем и Ливаном о прекращении огня

США объявили о продлении действия соглашения между Израилем и Ливаном о прекращении огня до 18 февраля.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, сообщает "Европейская правда".

Соглашение о перемирии между Израилем и ливанской террористической группировкой "Хезболла" вступило в силу 27 ноября 2024 года.

Согласно ему, "Хезболла" в течение 60 дней должна была покинуть приграничные районы, при этом Израиль обязался вывести свои войска с ливанской территории.

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"Договоренность между Ливаном и Израилем, за соблюдением которой следят Соединенные Штаты, будет действовать до 18 февраля 2025 года", – отметили в Белом доме.

В заявлении также говорится, что правительства Ливана, Израиля и США начнут переговоры о возвращении ливанских заключенных, захваченных после 7 октября 2023 года. Многие из этих заключенных являются боевиками "Хезболлы".

Конфликт между "Хезболлой" и Израилем происходил параллельно с войной в секторе Газа и достиг своего пика во время масштабного израильского наступления на "Хезболлу" в Ливне, в результате которого поддерживаемая Ираном группировка была значительно ослаблена.

Также 15 января США сообщили о том, что между террористами ХАМАС и Израилем было достигнуто соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.

Тогдашний американский президент Джо Байден заявлял, что оно "позволит остановить боевые действия в Газе, увеличить объемы крайне необходимой гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению и воссоединить заложников с их семьями после более чем 15 месяцев заключения".

А уже нынешний глава Белого дома Дональд Трамп в свою очередь отмечал, что без его победы в ноябре 2024 года это соглашение было бы невозможным.