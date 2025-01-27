Соратник Трампа розкритикував його помилування учасників штурму Капітолія 6 січня

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який є близьким соратником президента США Дональда Трампа, розкритикував його рішення щодо помилування осіб, звинувачених у побитті поліцейських під час нападу на Капітолій 6 січня 2021 року.

Заяву Грема наводить AP, повідомляє "Європейська правда".

Сенатор переконаний, що рішення щодо помилування "подає неправильний сигнал". Він також висловив стурбованість щодо майбутніх його наслідків.

"Я завжди говорив, що, по-моєму, коли ви помилуєте людей, які нападають на поліцейських, ви надішлете неправильний сигнал широкій громадськості. Це не те, що ви хочете зробити для захисту поліцейських", – сказав Грем.

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Водночас він розкритикував і попереднього президента Джо Байдена, який також видав серію помилувань в останні години перебування на посаді.

"Мені це не подобається. Мені це не подобається з обох сторін. І я думаю, що громадськості це теж не подобається. Отже, якщо це продовжиться, якщо це стане нормою, можуть бути спроби обмежити повноваження президента щодо помилування як інституту", – зауважив сенатор.

За словами Грема він розглядає ситуацію з помилуваннями "як великий прецедент". Він додав, що його "турбують" майбутні наслідки.

"Я чітко сказав, що мені не подобається, коли президент Трамп помилував людей, які били поліцейських. Але мені не сподобалося, коли Байден помилував усю свою сім'ю", – зазначив Грем.

У перший день свого президентства Трамп помилував майже всіх 1500 осіб, звинувачених у зв'язку з нападом на Капітолій 6 січня 2021 року.

Наступного дня понад 200 причетних до нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року було випущено з виправних установ після помилування – таке рішення розкритикували правоохоронці.

Водночас Памела Гемпгілл – одна із засуджених, яка брала участь у штурмі Капітолія 6 січня 2021 року, – відмовилася від помилування президента.