Соратник Трампа раскритиковал его помилование участников штурма Капитолия 6 января

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, который является близким соратником президента США Дональда Трампа, раскритиковал его решение о помиловании лиц, обвиняемых в избиении полицейских во время нападения на Капитолий 6 января 2021 года.

Заявление Грэма приводит AP, сообщает "Европейская правда".

Сенатор убежден, что решение о помиловании "подает неправильный сигнал". Он также выразил обеспокоенность относительно будущих его последствий.

"Я всегда говорил, что, по-моему, когда вы помилуете людей, которые нападают на полицейских, вы пошлете неправильный сигнал широкой общественности. Это не то, что вы хотите сделать для защиты полицейских", – сказал Грэм.

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В то же время он раскритиковал и предыдущего президента Джо Байдена, который также выдал серию помилований в последние часы пребывания в должности.

"Мне это не нравится. Мне это не нравится с обеих сторон. И я думаю, что общественности это тоже не нравится. Итак, если это продолжится, если это станет нормой, могут быть попытки ограничить полномочия президента по помилованию как института", – отметил сенатор.

По словам Грэма он рассматривает ситуацию с помилованиями "как большой прецедент". Он добавил, что его "беспокоят" будущие последствия.

"Я четко сказал, что мне не нравится, когда президент Трамп помиловал людей, которые били полицейских. Но мне не понравилось, когда Байден помиловал всю свою семью", – отметил Грэм.

В первый день своего президентства Трамп помиловал почти всех 1500 человек, обвиняемых в связи с нападением на Капитолий 6 января 2021 года.

На следующий день более 200 причастных к нападению на Капитолий США 6 января 2021 года были выпущены из исправительных учреждений после помилования – такое решение раскритиковали правоохранители.

В то же время Памела Хэмпхилл – одна из осуждённых, участвовавшая в штурме Капитолия 6 января 2021 года, – отказалась от помилования президента.