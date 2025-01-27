У ПАРЄ погодилися розробити рекомендації до позиції Європи щодо миру в Україні

Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у понеділок вранці затвердило рішення про термінові дебати щодо України та "мирних переговорів".

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

У понеділок опівдні у Страсбурзі починає роботу зимова сесія ПАРЄ, на якій запланували ухвалити кілька рішень у форматі "термінових дебатів" стосовно східноєвропейського регіону. Бюро, тобто керівний орган асамблеї, у понеділок погодило це рішення, далі воно має бути формально затверджене у сесійній залі.

України стосується передусім рішення за робочою назвою "Зобов’язання Європи щодо справедливого та сталого миру в Україні". Цей документ буде готуватися протягом сесії і, як очікується, окреслить бачення парламентарів щодо європейської ролі у майбутніх мирних переговорах. Цей документ буде ухвалений у четвер у другій половині дня.

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Також Бюро схвалило рішення про термінові дебати і розробку документа про ситуацію в Білорусі на тлі так званих "виборів" Лукашенка.

Найгарячіша дискусія на сесії очікується стосовно Грузії щодо політичних санкцій у Раді Європи щодо неї. "Європейська правда" слідкуватиме за перебігом подій у Страсбурзі.

Як відомо, грузинська опозиція закликала ПАРЄ не визнавати повноваження делегації Грузії.

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