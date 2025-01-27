У ЄС готують санкції проти кількох російських хакерів та пакет підтримки для Молдови
У ЄС готують санкції проти кількох росіян, причетних до кібератак проти Естонії, а також невдовзі оголосять пакет підтримки для Молдови в умовах енергетичної кризи, зумовленої припиненням постачання російського газу до невизнаного Придністров’я.
Як повідомляє "Європейська правда", такі деталі розкрив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у спілкуванні зі ЗМІ перед зустріччю очільників МЗС країн Євросоюзу 27 січня.
"Ми збираємося оголосити санкції проти трьох російських громадян, двох 26 річних і одного 47-річного, винних у кібератаках проти Естонії, спрямованих на її дестабілізацію", – повідомив Барро.
"Також ми оголосимо пакет підтримки для Молдови яка зазнає енергетичного тиску з боку Росії… що намагається вплинути на демократичні дебати і виборчі процеси", – зазначив міністр.
Нагадаємо, також міністри мають обговорити продовження санкцій ЄС проти Росії. За неофіційними даними, Угорщина досі блокує це рішення, проте може піти на поступку, якщо "проштовхне" спільну заяву стосовно енергетичної безпеки.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у спробі "надурити угорців" у питанні газу та закликав ЄС змусити Київ "відкрити вентилі".