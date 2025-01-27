У ЄС готують санкції проти кількох російських хакерів та пакет підтримки для Молдови

У ЄС готують санкції проти кількох росіян, причетних до кібератак проти Естонії, а також невдовзі оголосять пакет підтримки для Молдови в умовах енергетичної кризи, зумовленої припиненням постачання російського газу до невизнаного Придністров’я.

Як повідомляє "Європейська правда", такі деталі розкрив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у спілкуванні зі ЗМІ перед зустріччю очільників МЗС країн Євросоюзу 27 січня.

"Ми збираємося оголосити санкції проти трьох російських громадян, двох 26 річних і одного 47-річного, винних у кібератаках проти Естонії, спрямованих на її дестабілізацію", – повідомив Барро.

"Також ми оголосимо пакет підтримки для Молдови яка зазнає енергетичного тиску з боку Росії… що намагається вплинути на демократичні дебати і виборчі процеси", – зазначив міністр.

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Нагадаємо, також міністри мають обговорити продовження санкцій ЄС проти Росії. За неофіційними даними, Угорщина досі блокує це рішення, проте може піти на поступку, якщо "проштовхне" спільну заяву стосовно енергетичної безпеки.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у спробі "надурити угорців" у питанні газу та закликав ЄС змусити Київ "відкрити вентилі".