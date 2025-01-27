ЗМІ: Угорщина може зняти блокування санкцій в обмін на заяву щодо енергетичної безпеки

Посли Євросоюзу у понеділок спробують підготувати заяву стосовно енергетичної безпеки, в обмін на яку Угорщина може врешті погодити продовження санкцій проти Росії, яке вона наразі блокує.

Про це з посиланням на свою інформацію повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Джозвяк повідомив, що вранці 27 січня посли ЄС мають зустрітся для роботи над заявою стосовно енергетичної безпеки, яка "має уможливити зняття Угорщиною відмови на продовження санкцій проти Росії, коли міністри закордоних справ зустрінуться пізніше того ж дня".

🇪🇺 ambassadors meet tomorrow (mon) morning to work out a statement about energy security that should allow 🇭🇺 to lift its reserve on 🇷🇺 sanctions extension when 🇪🇺 foreign ministers meet later that day https://t.co/0KomTNscfM Реклама: January 26, 2025

Станом на п’ятницю було відомо, що Угорщина все ще не дає згоди на продовження санкцій, проте європейські дипломати твердо налаштовані, що рішення знайдуть.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у спробі "надурити угорців" у питанні газу та закликав ЄС змусити Київ "відкрити вентилі".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що якщо Орбан заблокує продовження санкцій, то засвідчить, що "грає у команді Путіна".