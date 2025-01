ЗМІ: Угорщина може зняти блокування санкцій в обмін на заяву щодо енергетичної безпеки

Посли Євросоюзу у понеділок спробують підготувати заяву стосовно енергетичної безпеки, в обмін на яку Угорщина може врешті погодити продовження санкцій проти Росії, яке вона наразі блокує.

Про це з посиланням на свою інформацію повідомляє кореспондент "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Джозвяк повідомив, що вранці 27 січня посли ЄС мають зустрітся для роботи над заявою стосовно енергетичної безпеки, яка "має уможливити зняття Угорщиною відмови на продовження санкцій проти Росії, коли міністри закордоних справ зустрінуться пізніше того ж дня".

